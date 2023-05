VIDÉO - "Il est mort pour nous sauver" : sur les traces de Jean Moulin, héros de la Résistance

Après son arrestation, Jean Moulin est interné à la prison de Montluc, à Lyon. Le jour, le chef de la Résistance est emmené au siège de la Gestapo. La nuit, il est reconduit dans une cellule de quatre mètres carrés. "Il va être interrogé et torturé, et ramené ensuite à l'intérieur de la prison, où il passait les nuits", retrace Sylvain Philippon, médiateur culturel au mémorial national de la prison de Montluc. La prison est, elle aussi, devenue un lieu où l’on honore sa mémoire et celles de nombreux résistants.