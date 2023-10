REPORTAGE - À Mayotte, l'enfer quotidien des habitants privés d'eau potable

"Ce sont des gens qui sont arrivés clandestinement, qui ont accaparé des lieux et ont commencé à construire plusieurs maisons avec des enfants, avec des familles. En France métropolitaine, on ne verra jamais des maisons pousser comme ça illégalement, de manière sauvage", dénonce-t-elle. "Ici, à Mayotte, tout est possible, tout peut se faire sans que ça fasse réagir personne. L'État a perdu le territoire de Mayotte. L'État n'a plus le contrôle de cette île."