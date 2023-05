VIDÉO - À quoi servent les derniers pigeons voyageurs de l'armée française ?

Ils étaient en première ligne, notamment pendant la Première guerre mondiale, servant tour ou tour de messagers ou d'informateurs pour des missions de repérage. Aujourd'hui, les volatiles font plutôt office de réservistes. La France est la seule armée d'Europe à posséder encore un escadron de pigeons voyageurs. Au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine), où se trouve leur QG, le lieutenant Sylvain s'occupe de 180 pigeons. Ce petit-fils de colombophile dirige le dernier pigeonnier militaire français.

Ces pigeons d'élite sont apprivoisés et dressés pour les conflits depuis plus de 150 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 30.000 oiseaux ont servi de messagers. Le pigeon "Vaillant" a même une plaque commémorative à Verdun pour avoir envoyé le dernier message de la bataille. Leur mission ne s'arrêtait pas là. "L’objectif, c’était d’utiliser le pigeon comme on utiliserait aujourd’hui un drone. L’appareil était automatique. Le pigeon volait, passait au-dessus des lignes ennemies et prenait des photos", relate le militaire dans le reportage en tête de cet article.