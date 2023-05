VIDÉO - Pourquoi les refuges de la SPA ont plus que jamais besoin de dons

Ici comme dans les autres refuges de la Société protectrice des animaux, davantage d'animaux sont recueillis ces derniers mois. Ils y restent même plus longtemps, 56 jours en moyenne, soit six jours de plus en un an. Car la prise en charge d’un animal coûte de plus en plus cher aux propriétaires, comme pour ce couple, qui s'interroge sur la possibilité d'adopter un nouvel animal de compagnie. "Le coût de la vie augmente pour tout, donc forcément un animal, on se dit ça va venir après. On va déjà voir si on arrive à gérer nos vies, et si on gère nos vies, on peut se permettre après d'avoir un animal", déclare la jeune femme.

Au refuge d'Orgeval aussi, les coûts sont en forte hausse depuis l’année dernière. "Effectivement, on a vu une augmentation sur le coût des croquettes. Sur la nourriture, on est dans les 17%. Sur la litière, le matériel, les accessoires, on est autour de 3%, ce qui nous fait une augmentation globale de nos dépenses de 8%", affirme Aurélie.