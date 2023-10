VIDÉO - Punaises de lit : "aidez-nous !", le cri de détresse d'une famille marseillaise infestée

"On ne peut plus vivre comme ça !". Des punaises de lit se sont installées chez ces Marseillais, et ont transformé leur vie en cauchemar. "Aidez-nous, on ne peut plus rester comme ça. Mes enfants pleurent, ils ont honte d'aller à l'école", s'exclame Alma, la mère de famille, en pleurs. Ses enfants sont marqués sur tout le corps par des marques de piqures. "J'ai trop peur. Ça fait un peu mal", confie sa fille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ils ont pourtant acheté plusieurs matelas neufs et plastifiés, puis traité l'appartement avec des produits ménagers.

"On va faire un courrier au bâilleur social pour lui demander de désinfecter tout les appartements de tout l'immeuble", intervient Katia Yacoubi, qui a fondé un collectif pour aider les habitants en détresse. "Ils ne peuvent pas se permettre de désinfecter. Ils vont devoir choisir entre se nourrir ou désinfecter leur appartement", souligne-t-elle.