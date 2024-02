VIDÉO - "Ça refroidit" : quand le fléau des tags plombe l'immobilier

Les tags défigurent nos villes et réapparaissent souvent après avoir été nettoyés. Ils coûtent très cher aux municipalités. À Angers (Maine-et-Loire), le fléau a pris une telle ampleur que la mairie a décidé de créer une brigade spécialisée.

Sur les maisons, les commerces, les crèches et les écoles, ou encore les monuments historiques, chaque matin, des nouveaux tags apparaissent par dizaines. Les habitants d'Angers (Maine-et-Loire) n'en peuvent plus. "Tout le temps que j'ai passé à rendre jolie ma maison, l'entretenir, et puis on gâche mon travail... j'en ai les larmes aux yeux", confie l'un d'eux.

On a peur de tomber nez à nez avec des graffeurs en sortant de chez soi, et ce n'est jamais plaisant. Dans le choix des locataires, pour les appartements tagués, c'est compliqué Pauline Lecoq, gestionnaire locatif et copropriétés

En une seule nuit, une rue a été marquée de bout en bout. Aucun quartier n'est épargné, au centre comme en périphérie. "Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse pas mettre la main sur ceux qui font ça et leur demander au moins de nettoyer", souffle un passant.

Le préjudice est visuel, mais pas seulement. Dans une rue commerçante très prisée, les tags à répétition ont un impact sur l'immobilier. Certains biens ont du mal à trouver preneur. "On ne se sent pas en sécurité, on a peur de tomber nez à nez avec des graffeurs en sortant de chez soi, et ce n'est jamais plaisant. Ça refroidit, et dans le choix des locataires, pour les appartements tagués, c'est compliqué", explique Pauline Lecoq, gestionnaire locatif et copropriétés chez Martel Immobilier.

En cinq ans, le nombre de tags a triplé à Angers : 3300 signalements en 2023. De simples signatures de graffeurs, les tags ont évolué sous forme de messages politiques et qui s'opposent parfois.

Pour faire face au phénomène, la ville va renforcer les effectifs de police. Deux interpellations ont eu lieu il y a quelques jours, grâce à la vidéosurveillance. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.