VIDÉO - Arcachon : le combat des ostréiculteurs pour sauver les huîtres après les tempêtes

Si les prix ne devraient pas augmenter sur les étals, certains professionnels pourraient se retrouver en grande difficulté. Pour eux, la période de Noël est la plus importante de l’année. "On est sous le choc, la tête dans le guidon, dans l’urgence de sauver ce qu’il y a à sauver et d’être prêts pour les fêtes de Noël. Des huîtres, il y en aura sur les tables, et on va y arriver !", positive Fabrice Vigier, propriétaire du bar à huîtres "La cabane du Routioutiou", à Gujan Mestras (Gironde). En plus des huîtres, il faudra aussi plusieurs semaines afin de nettoyer cette réserve naturelle en face de la dune du Pilat.