VIDÉO - "Ma maison ne vaut plus rien" : la loi contre l'étalement urbain ne fait pas que des heureux

C'est une question qui est en train de monter dans nos régions. Va-t-on voir de plus en plus d'immeubles ? Dans un lotissement d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), un retraité mène une vie paisible. Mais bientôt, tout va changer. Pour 57 logements, un bloc de huit mètres de haut sera construit en face de sa maison : "On ne verra quasiment plus le ciel". Cette dernière est pourtant le fruit de toute une vie de travail. Il est loin d'être le seul à s'inquiéter. Depuis son jardin, Yves aura une vue directe sur les immeubles : "Ma maison ne vaut plus rien. Vous imaginez, avec un immeuble en face et des gens qui vous voient chez vous ?"