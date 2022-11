VIDÉO - Gaspillage d'argent public : ce pont des Ardennes ne mène... à rien

Ce pont faisait partie d'un projet de contournement pour désengorger Charleville-Mézières et ses alentours. La passerelle a été construite en premier, mais après une bataille judiciaire de plusieurs années, le Conseil d'État a rendu impossible le reste des travaux. Résultats : du béton pour rien, et des voitures plus nombreuses dans la commune voisine. "Vous avez l’autoroute A304 qui passe là-bas derrière le village, et vous avez l’ex-nationale 43, déclassée en départementale, qui passe au-dessus. Maintenant, nous sommes une bretelle d'accès d’autoroute...", se désole Jean-Luc Flahaut, adjoint en charge de l'aménagement à la mairie de Warcq.