VIDÉO - Armée de terre : comment expliquer la crise inédite de recrutement ?

Dans le centre de recrutement de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), toujours autant de candidats viennent pourtant déposer leurs dossiers et passer les premières épreuves de sélection. "C'est plus difficile que ce que je pensais !", réagit l'un d'entre eux, en sueur. "Le dépassement de soi, c'est une valeur importante dans l'armée, et le sport, c'est une passion pour moi, donc je peux allier les deux", affirme une autre candidate avec le sourire.

L'armée de terre fait alors un constat : une recrue sur trois quitte l'institution dans les six premiers mois. L'enjeu est donc de fidéliser davantage et de mettre en avant les évolutions de carrière d'un soldat. "Il va pouvoir prendre plus de responsabilités, il va pouvoir monter en grade. Et tout cela lui permet de se projeter sur le long terme pour se dire 'non seulement je fais un beau métier, et en plus, j'ai des vraies perspectives devant moi", explique avec assurance le lieutenant-colonel Hubert de Quièvrecourt, chargé des recrutements au sein de l'armée de terre.