VIDÉO - Vacances : le bon plan des petits parcs d'attractions

C'est notamment le cas du Toucan, la toute dernière attraction. Elle fonctionne sur le même principe que les chaises volantes et propose aux visiteurs un retour au temps des Mayas. Mais là où le Parc des Combes se différencie le plus des autres, c'est sur le prix. Comptez moins de 15 euros le ticket d'entrée, soit quatre fois moins cher qu'à Disneyland Paris. Et lorsque l'on accompagne ses petits-enfants, par exemple, c'est encore plus abordable. "Nous, vu qu'on ne fait pas d'attractions, on vient juste pour les surveiller, on ne paie pas", explique un couple de retraités.