VIDÉO - Aux côtés des CRS des Alpes, les secouristes de l’extrême

Aujourd'hui, les nuages sont bas. Il est difficile d’identifier la victime depuis le ciel. Et le pilote a une visibilité trop réduite. Les deux secouristes et le médecin sont finalement déposés au pied de la station. Les derniers mètres se font à pied... ou presque. "On profite de la télécabine pour se retrouver au-dessus de la victime et on va redescendre à pied au niveau de la victime", poursuit Denis Mayousse.

En moins de 30 minutes à peine, après le décollage, la victime, un vététiste allemand, est prise en charge. Une intervention pour une fracture, dans des conditions météo très compliquées. Un classique pour ces secouristes. "Les accidents de VTT de descente, c'est quotidien l'été. On est dans un département où il y a une grosse population. On a deux grosses stations qui pratiquent le VTT de descente l'été et c'est très, très régulier", explique Jean-Baptiste Bois, brigadier-chef.