VIDÉO - Baignade déconseillée sur une plage du Var : qu'est-ce que la raie pastenague ?

Cela reste rare, mais la piqûre de la raie pastenague peut être mortelle lorsqu'elle intervient au niveau du thorax en déclenchant un arrêt cardiaque. Des cas ont eu lieu notamment en Australie, où l'animal est bien connu des baigneurs. En 2018, un nageur est mort après avoir été piqué à l'estomac par ce qui était vraisemblablement une raie pastenague au large d'une plage de Tasmanie, île du sud de l'Australie. Quelques autres décès de ce type avaient auparavant été enregistrés, mais les humains sont rarement victimes d'attaques. Le plus souvent, les blessures se produisent lorsque les gens marchent accidentellement sur la queue de l'animal.

Reconnaissable à sa coloration unie et à sa peau lisse, la raie pastenague (Dasyatis pastinaca de son nom scientifique) mesure 45 centimètres de diamètre en moyenne, et peut atteindre un poids de 600 kilos. On la rencontre dans le nord-est de l'océan Atlantique, en mer Méditerranée et en mer Noire, ainsi que dans le Pacifique. Elle fréquente les fonds sableux ou vaseux des eaux côtières, jusqu'à soixante mètres de fond, et s'enfouit généralement dans les sédiments. La raie pastenague se nourrit principalement de crustacés vivant au fond de l'eau, mais aussi de mollusques, de vers polychètes et de petits poissons. Sa population décline, et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) la classe comme espèce vulnérable.