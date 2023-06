VIDÉO - Bouches-du-Rhône : 50.000 habitants privés d'eau potable à cause d'un parasite

Pour la deuxième fois depuis le début du mois de juin, un arrêté préfectoral réglemente l'usage de l'eau potable. Pour la mairie, il est impossible de se projeter. "On espère que ça va rapidement se régler, mais on n'a pas de visibilité, on est en contact avec l'Agence régionale de santé et les exploitants en eau. On attend une nouvelle solution de façon à éradiquer ce parasite", explique Willy Nicollet, adjoint (SE) à la sécurité à la mairie de Rognac. Dans les prochains jours, de nouveaux tests doivent déterminer si le parasite est toujours présent dans l'eau.