REPORTAGE - Brame du cerf : un spectacle saisissant... qu'il faut mériter

L’entendre est assez facile, le voir plus compliqué. Théo Bonnefous a l’art de la patience et du camouflage. Après quatre heures d’observation, la récompense est sous les yeux de ce photographe : le cri rauque résonne dans les collines de l’Aubrac. Un grand mâle qui rivalise avec ses concurrents et veut garder le plus de femelles auprès de lui.