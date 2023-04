VIDÉO - On a trouvé le vrai Gaston Lagaffe !

Nous le retrouvons au milieu des champs, perché à 1,60 m du sol sur son "Véchello". "Dans tout ce que je construis, il y une notion de mouvement : il faut soit qu'il y ait des pièces qui bougent, soit que ça me permette de bouger, et que ce soit drôle", confie-t-il. David Ansermin, roi de la bricole, n'est jamais aussi heureux que penché sur les rouages de ses inventions. Des sculptures complexes, tout droit sorties de son imagination, ou des engins inspirés de son double de BD, un certain Gaston Lagaffe : "Dès tout petit, j'ai toujours aimé ce personnage qui est littéralement un anti-héros, vraiment. Il est là, il fait ses trucs dans son coin et ne se soucie pas du regard des autres".

Dans le dédale de son atelier de Montreux, en Suisse, il est à peu près le seul à pouvoir s'y retrouver. Ce matin-là, il met la dernière main à une pièce de choix, le "lit-voiture" de Gaston, un mythe. Direction ensuite les rives du lac Léman, où son arrivée avec la panoplie de Gaston Lagaffe, pull vert compris, produit son petit effet. "J'hallucine, t'es trop fort mon gars !", lance un passant, encore plus épaté quand il lui indique avoir construit son drôle d'engin en huit jours.