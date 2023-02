VIDÉO - Ce village du Tarn-et-Garonne accueille 140 réfugiés ukrainiens

La guerre se prolongeant, une installation plus pérenne devient nécessaire, estime le maire (SE) de Monclar-de-Quercy, Jean-Paul Albert. "On n’est plus dans la situation où on accueillait ces personnes pour quinze jours ou trois semaines. C’est une nouvelle phase à laquelle on va devoir s’attaquer", déclare l'édile. Et cela passe notamment par l’apprentissage de la langue.