VIDÉO - Intelligence artificielle : des "robots fonctionnaires" testés dans l'administration

Un robot fonctionnaire testé dans ces bureaux de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) depuis une semaine. Au total, un millier d'agents, dans les caisses d’allocation familiale ou les préfectures, utilisent désormais ce nouvel outil. Et sur certaines tâches, le temps de traitement est divisé par deux. "Notre objectif est de répondre le plus rapidement possible aux usagers, et l'IA, avec le gain de temps, peut nous aider à répondre à de plus en plus d'assurés", explique Belinda Mulot, responsable de la plateforme client de la CPAM de la Manche.

L’intervention de l’intelligence artificielle est tout de même signifiée en bas de mail. Les utilisateurs perçoivent-ils la différence ? "Qu'il y ait l'intelligence artificielle ou pas, je ne vois pas ce que ça change", affirme un passant interrogé par nos équipes. Reste une crainte : voir les contacts se réduire un peu plus avec l'administration. "Ça serait peut-être plus simple d'avoir quelqu'un en face de soi qui peut répondre réellement à la question de la personne", confie une autre.