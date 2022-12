VIDÉO - Crise de l'énergie : des boulangers se mettent "à poil" dans un calendrier

Parmi les croissants et les pains au chocolat, il y a une nouveauté qui, dans cette boulangerie lyonnaise, ne laisse personne indifférent : un calendrier avec le boulanger dans son plus simple appareil. "Il est bien conservé en tout cas !", s'amuse une cliente. Olivier Gaillard s'est déshabillé et a pris la pose, comme onze autres de ses collègues de la région, de Lyon à Vesoul, pour un calendrier.

Et si cela fait sourire les clients, pour ces artisans, c'est un cri du cœur : ils ne s'en sortent plus avec la hausse des coûts de fabrication. "La farine, 20%, le beurre, 100% puisqu'il a doublé, les oeufs, idem...", énumère-t-il. Sans oublier la hausse du prix de l'énergie. "Il y en a qui passent de 1000 euros d'électricité à plus de 5000 euros, je ne sais pas comment ils vont faire, soupire Olivier Gaillard. On s'est mis à poil parce qu'on va finir à poil".