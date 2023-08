VIDÉO - Cyberattaque à Pôle emploi : trois questions sur les milliers de données piratées

Selon Pôle emploi, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale de millions d'inscrits ont été dérobés. Damien Bancal, expert en cybercriminalité qui témoigne dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, a retrouvé les fichiers volés sur un forum. Selon lui, la fuite est bien plus massive qu’annoncée : "On retrouve le code postal, le mail, le numéro de permis de conduire, l'expérience, la géolocalisation de la personne, son numéro de téléphone ou encore son adresse mail", détaille-t-il.