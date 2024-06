Les Jeux olympiques de Paris vont chambouler le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs Élysées. Pour la première fois, il sera délocalisé sur l'avenue Foch, avec une parade aérienne inédite. Une équipe du 20H a pu embarquer lors d'un vol de reconnaissance ce lundi.

Ils ont pourtant des milliers d'heures à leur actif. Mais ce lundi après-midi, ils découvraient eux aussi un itinéraire inédit. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris vont bouleverser les habitudes des pilotes de l'Armée de l'air. Chaque été, ils participent au traditionnel défilé du 14 juillet, sur les Champs Élysées, à Paris. Mais, cette fois, la parade a été délocalisée un peu plus à l'ouest de la capitale, sur l'avenue Foch.

L'avenue Foch sera le lieu du prochain défilé militaire du 14 Juillet. - TF1

De nouveaux points de repère à trouver pour les pilotes

Lors de la prochaine fête nationale, 22 hélicoptères, semblables à celui dans lequel a embarqué une équipe du 20H dans le reportage à retrouver en tête de cet article, ainsi que 45 avions, se donneront rendez-vous à l'est de Paris avant de rejoindre le lieu du défilé. L'avenue Foch est tout proche des Champs-Élysées, bloqués par les installations pour les épreuves des JO. Mais malgré cette proximité, cette modification a des conséquences pour les militaires en avion.

"Le gros changement, c'est que, jusqu'à présent, tous les défilés se faisaient de l'ouest vers l'est avec en gros points de repères l'arche de La Défense et l'Arc de Triomphe", précise le capitaine Jimmy, pilote d'hélicoptère Fennec. Sur ce nouvel axe, il faut apprivoiser d'autres repères. Les pilotes se situent ainsi par rapport à la tour Télécom. En approche de la capitale, il faut viser juste. Gare de l'Est, gare du Nord, tour Eiffel... Paris défile sous nos pieds. Il faut viser juste. Une fois passé l'arc de Triomphe, voilà enfin l'avenue Foch. "On essaie d'être en ligne droite sur le bon axe, c'est ce qui est le plus dur, explique le commandant Quentin, pilote de Rafale. Néanmoins, au final, on a ce qu'il nous faut, et avec le système du Rafale, ça devrait passer."

Sur ce tracé plus court que d'ordinaire, les troupes à pied seront moins nombreuses à marcher jusqu'à la porte Dauphine. Il n'y aura pas non plus d'engins blindés. Ce n'est toutefois pas la première fois que le défilé se déroule hors des Champs-Élysées. En effet, avant la Première Guerre mondiale, il se tenait sur les champs de course, comme l'hippodrome de Longchamp. Quelques décennies plus tard, il aura cette fois lieu sur la place de la Bastille. Enfin, pendant la pandémie de Covid-19, il s'était cantonné à la place de la Concorde, devenue cette fois... un stade olympique.