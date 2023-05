VIDÉO - "Des maires refusent de respecter la loi" : la colère des cirques face aux villes qui les bannissent

Au cirque de Rome, les journées sont longues en ce moment. La prochaine date de spectacle est dans six mois. D'ici là, aucune ville n'accepte d'accueillir le chapiteau de la troupe. Ce qui crée le malaise au sein des communes, ce sont les tigres et les lions qui s'y produisent. "Ce lion-là, les parents étaient ici, il est né au cirque, il a 19 ans et il fait partie de notre vie", soupire Solovich Dumas, le directeur du cirque de Rome, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

En 2028, les cirques avec animaux sauvages seront interdits en France. Mais avant cette date, ils restent autorisés. Pourtant, de nombreuses mairies les empêchent déjà de s'installer sur leur terrain. "On a une autorisation du ministère de la Transition écologique qui me donne le droit de détenir ces animaux, de les présenter au public, de les transporter de ville en ville... mais on a des maires qui refusent de respecter cette loi", peste Solovich Dumas. Pour son cirque familial, l'avenir est incertain. Sans activité, il est contraint de stationner sur un terrain prêté par un particulier. L'un de ses membres, Floyd, 14 ans, se destinait à devenir dompteur. Il sera finalement jongleur