VIDÉO - Deux mois après leur appel au secours, où en sont les Restos du Cœur ?

En France, 1.300.000 personnes ont aujourd'hui besoin des Restos du Cœur. Une situation ingérable pour l'association, qui a effectivement dû prendre des mesures drastiques. “Une personne qui est acceptée à l’aide alimentaire des Restos du Cœur a droit à six repas par semaine. Et nous allons être obligés, pour pouvoir tenir le choc, de passer à quatre repas par semaine”, détaille Yves Mérillon, porte-parole des Restos du Cœur. "C'est un véritable crève-cœur parce que cela ne nous était jamais arrivé", ajoute-t-il.

Par ailleurs, dès la fin du mois de novembre, le plafond de ressources pour bénéficier de l’aide sera relevé. "Vous dépassez le montant du barème, on ne peut pas vous donner à manger pour l'hiver", annonce Éliane, elle aussi bénévole, à un bénéficiaire du centre. Moins de personnes seront ainsi accueillies. "On n'a pas trop le choix, mais ce n'est pas évident pour nous, pour les gens", se désole-t-elle. Les Restos du Cœur exhortent les pouvoirs publics à trouver des solutions pérennes pour les plus pauvres, afin qu'ils n'aient plus à se tourner vers les associations.