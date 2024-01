ENQUÊTE - "Je ne sais pas où aller, je suis perdu" : ils ont un travail, mais pas de toit

En France, la crise du logement touche aujourd'hui les travailleurs, certains sont même en CDI. Une équipe de TF1 a recueilli les témoignages de salariés sans-abri, totalement découragés pour certains, rêvant encore de "rentrer à la maison" pour d'autres.

"Voilà ma vie...", confie Patrick, désignant l'intérieur de sa voiture. "Là, ce sont les chemises que je lave au pressing parce que je n'ai pas de machine, je n'ai rien", poursuit-il en dévoilant son uniforme de travail soigneusement emballé dans une housse transparente. Depuis seize mois, Patrick dort tous les soirs dans son véhicule, sur le même parking. Il est pourtant chauffeur de bus, et a même signé un CDI avec la RATP il y a deux mois.

"Le matin je me lève, j'essaie d'être présentable, de me cacher dans des toilettes publiques ou dans des WC de grande surface. Après je pars au travail, j'assume, j'essaie de mettre mes soucis de côté. (...) L'hiver dernier, il y avait des -10 degrés. Je faisais cinq pleins par semaine pour avoir chaud dans ma voiture", se désole le travailleur. À 57 ans, Patrick ne trouve pas de solution. "Je ne sais pas où aller, je suis perdu...", avoue-t-il. Des larmes ruissellent sur ses joues. La RATP a pris connaissance de la situation et l'aide dans ses démarches afin de trouver un logement social.

Je rêve un jour de rentrer à la maison, faire à manger, prendre ma douche, me mettre sur le canapé et regarder le journal Samy, travailleur sans toit

Place de la Bastille à Paris, une distribution alimentaire est organisée par Les Restos du Cœur. Dans la foule, nombreux sont les sans-abri qui travaillent le jour mais n'ont aucun logement. Parmi eux, Samy. Depuis cinq mois, il est sous contrat avec une entreprise afin de s'occuper du nettoyage dans les rues de Paris. "Ils sont très contents de moi au travail, mais il me manque un logement", déplore-t-il.

"Je rêve un jour de rentrer à la maison, faire à manger, prendre ma douche, me mettre sur le canapé et regarder le journal", imagine-t-il, les yeux qui pétillent. Samy a déjà effectué en vain des démarches afin d'obtenir un logement social. "Pour l'instant, je prends un carton et je dors (dans la rue, NDLR). Quand tu es fatigué, tu dors... Enfin pas vraiment mais un peu", explique-t-il.

Hyacinthe est quant à lui chef de rang dans un restaurant parisien : "Je fais deux services par jour, midi et soir, et je reviens ici après". Il a trouvé une solution de court terme dans cette structure accueillant les sans-abri, un répit de deux semaines avant de retourner dans la rue et agir comme si tout était normal auprès de ses collègues. "J'arrive au boulot, je me mets de l'eau sur le visage, du parfum et je vais travailler. Au travail, seulement deux-trois personnes sont au courant", raconte le travailleur.

L'association "La Mie de Pain", qui accompagne des centaines de sans-abri, propose gracieusement des vêtements. Un dispositif essentiel pour Hyacinthe s'il veut continuer à travailler. Les responsables de cette structure d'urgence évoquent une situation inédite. "On n'arrive pas à se loger parce qu'on n'a pas de garant, pas de caution, ou encore parce que c'est trop cher", constate Heuria Mir, responsable communication interrogée dans l'enquête de TF1 ci-dessus.

Un effondrement de la production de logements sociaux

Selon les estimations de la Fondation Abbé Pierre, 330.000 personnes sont sans logement en France, dont près de 30.000 qui vivent dans la rue, et non en hébergement d'urgence ou en centre d'accueil. "Un quart des personnes sans logement ont un emploi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'emploi ne protège pas forcément de la pauvreté", détaille Christophe Robert, directeur général de la Fondation, interrogé dans le reportage en tête de cet article. "Depuis 2018, on a vu s'effondrer la production de logements sociaux. On est passé de 125.000 en 2018, aujourd'hui on est à 90.000", ajoute-t-il.