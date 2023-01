Éoliennes : dans ce village des Côtes-d'Armor, la coupe est pleine

Au milieu d'elles, le clocher de Tramain (Côtes-d'Armor) est à peine visible. Douze éoliennes encerclent le village de 700 habitants depuis plus de quinze ans. Dans la commune, peu importe où vous habitez, vous les voyez. "Je regarde là, j’en vois, je regarde là-bas, j’en vois...", peste Nicole. Pour elle et ses voisins, les nuisances sont surtout visuelles. Mais ils n’ont pas eu le choix. "Aujourd’hui, on est entourés par l’A12, la voie ferrée, des éoliennes tout autour… La commune est complètement saturée", affirme un habitant. "Les nuisances, on les aura de l’extérieur du village vers l’intérieur, mais au niveau retombées financières pour la commune, rien", poursuit un autre habitant.