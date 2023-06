VIDÉO - "Bouilloires énergétiques" : l'enfer des logements impossibles à rafraichir l'été

Mais si la loi impose aux bailleurs une température minimale dans leurs logements (19 degrés), il n'y a pas de température maximale. Dans ce contexte, chacun tente de s'accommoder de la situation comme il le peut, quitte à faire appel au système D. Ainsi, tandis que certains disposent un parasol devant la fenêtre à défaut de store ou un rideau de douche sur le balcon pour se protéger des rayons du soleil, d'autres font le choix de se priver de la vue en vivant la journée dans la pénombre pour perdre quelques degrés.

C'est ce pour quoi a opté le jeune couple qui vite dans un studio et qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "La journée, on ferme les rideaux, et la nuit, on essaye d'aérer pour profiter le plus possible de la fraicheur", explique ainsi ce Nîmois, alors que 40 degrés en température ressentie sont attendus. Et sa compagne de préciser : "même si on ouvre les deux fenêtres, il n'y a pas beaucoup de courants d'air".