VIDÉO - Feux du 14-Juillet annulés à cause de la sécheresse : les artificiers dans le rouge

Les artificiers vont donc perdre de nouveaux contrats. Une situation préoccupante pour le syndicat de la profession. "Il y a eu le Covid où on a eu plus de 80% d’annulations de feux, et puis après, on a eu une année où il y a eu beaucoup d’eau, et l’année d’après beaucoup de soleil, ce qui a entraîné des annulations", déplore Michelle Lambert, syndicat de la pyrotechnie de spectacle et de divertissement (SPSD). Récemment, plusieurs artificiers ont déjà mis la clé sous la porte. En cas de nouvelles restrictions cet été, d’autres pourraient aussi abandonner le métier d'ici à la fin de l’année.