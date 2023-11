REPORTAGE - Finistère : comment la vie s’organise dans les foyers toujours sans électricité

"On ne voit pas les rebords des meubles, du coup on se cogne les pieds", témoigne Benjamin, 8 ans, le fils de Sandrine, pour qui cette vie dans le noir figure une véritable épreuve. C'est être privé de frigo, se nourrir uniquement d'œufs et de pâtes chauffés grâce au gaz, tandis que la toilette du matin se fait au gant et à l'eau froide… Quant aux lessives, elle se font le soir chez la grand-mère, où Sandrine en profite pour charger son téléphone, même s'il ne lui est pas d'une grande utilité. "Je ne peux pas accéder à mes mails, le réseau téléphonique ne me permet même pas d’appeler, je peux juste envoyer des SMS", soupire-t-elle.