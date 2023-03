VIDÉO - Opération "port mort" : le SOS retentissant des pêcheurs français

Va-t-on manquer de poissons ? C'est la question qui traverse les esprits ce jeudi, alors que de nombreuses poissonneries à travers l'Hexagone sont fermées, quand d'autres présentent beaucoup moins de choix sur les étals.

Pourquoi cette raréfaction soudaine ? Après un début de mouvement lundi, les pêcheurs mènent ces jeudi et vendredi une opération inédite "filière morte" dans les ports, et des centaines de bateaux ne sortent plus en mer. Entre solidarité avec les pêcheurs et manque d’approvisionnement, beaucoup de poissonniers ont fermé boutique. "C'est une journée de perdue et on est onze salariés, donc ça va se répercuter sur la fin de mois, mais on soutient les marins et la filière", témoigne l'un d'entre eux à Brest, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ceux qui accueillent des clients ce jeudi, doivent pour leur part composer avec des étals clairsemés.