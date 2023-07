VIDÉO - Léon Gautier : l'émouvant adieu de Ouistreham au dernier héros français du Débarquement

Né en 1922 à Rennes, Léon Gautier avait rallié Londres et le général de Gaulle en 1940, un mois après l'armistice, à seulement 17 ans. Il vivait à Ouistreham depuis les années 1990 où il continuait, "animé par une ardente soif de transmettre", à raconter ses cinq années de guerre à des collégiens et lycéens, avait rappelé l'Elysée lundi dans un hommage.C'est "conformément à ses vœux et à ceux de sa famille" que cet hommage ouvert au public a pris "la forme d’honneurs militaires".