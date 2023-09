VIDÉO - "Il faut être à la hauteur !" : effervescence à Marseille avant la visite historique du pape

La ville entière se prépare. Le pape François sera à Marseille les 22 et 23 septembre dans le cadre de rencontres organisées par le diocèse autour de thèmes comme les inégalités économiques, les migrations et le changement climatique. Ainsi, samedi, il descendra l'avenue du Prado en papamobile. Des barrières ont d'ores et déjà été positionnées, et dès vendredi matin, la circulation sera interdite autour du Prado 2, aux abords du stade Vélodrome et de Notre-Dame-de-la-Garde jusqu'à samedi soir. De quoi perturber le quotidien des Marseillais : "La coupe du monde de rugby, l'ouverture de la foire, la grève des taxis, le pape... C'est dramatique", énumère un poissonnier tout en continuant de travailler. "Ça va être dur de circuler, de se garer et tout", ajoute-t-il. Quelques difficultés qui n'empêchent pas les Marseillais d'être fiers : "C'est une très bonne chose pour nous, et pour toute la France", se réjouit un passant.