Il lègue tout à une fondation : le beau geste du patron d’un des campings les plus prisés de France

Il a fait prospérer la petite affaire familiale jusqu’à en faire l’un des campings les plus en vogue de la région. À 73 ans, Roger Pla continue de veiller sur "Le Brasilia" à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). L’établissement, aujourd’hui classé 5 étoiles, est estimé à 40 millions d’euros. L’œuvre de toute une vie, dont l’histoire a débuté il y a 60 ans lorsque son père, agriculteur de profession, a décidé d’accueillir des campeurs sur ses parcelles en bord de mer.

La clientèle, composée essentiellement d’ouvriers et de mineurs du nord de la France à l'époque, a bien changé depuis, et ses exigences aussi. "On est passé de la tente au mobilum, puis du mobilum au chalet. Aujourd’hui, on propose des hébergements avec quatre chambres et trois salles de bain", raconte le chef d'entreprise. L’endroit, assure Roger Pla, a cependant conservé l’esprit du camping. "Mon entreprise, c’est mon bébé. Et mes employés, c’est ma famille", résume-t-il.