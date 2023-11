REPORTAGE - Ils font appel à des entreprises spécialisées dans le délogement des squatteurs

Malgré la loi anti-squat de juin dernier, de nombreux propriétaires peinent toujours à récupérer leurs logements squattés. Désespérés, certains font appel à des société spécialisées dans l’expulsion des occupants. Un business juteux sur lequel se penche ce reportage de TF1.

La scène, devenue virale sur les réseaux sociaux, se déroule samedi dernier dans le Var. Encouragé par les hurlements de dizaines d'individus scandant leur colère, un homme prend le volant d'une tractopelle pour enfoncer le portail… de son propre terrain. Parce que celui-ci est occupé illégalement depuis 2019, selon le conducteur, finalement arrêté in extremis par les forces de l’ordre. Ce désespoir reste partagé par de nombreux propriétaires victimes de squatteurs, malgré la promulgation de la loi anti-squat, en juin dernier, "visant à protéger les logements contre l'occupation illicite". Au point que certains font désormais appel à des entreprises spécialisées dans l’expulsion des occupants.

C’est le cas de Sylvain Baidez, ayant hérité il y a six ans de la maison de ses parents, mais qui a dû se résoudre à la vendre, découragé par la longueur des procédures d’expulsion. "Cette maison est estimée entre 130.000 et 140.000 euros, et elle a été revendue 65.000 euros, détaille-t-il au micro de TF1. On a perdu de l’argent, mais c’était tellement de soucis tous les ans…"

Cette importante décote sur le prix du marché, de près de 50%, c’est précisément ce qui a conduit la société Squat Solutions à l’acheter, pour s’occuper ensuite elle-même de l’expulsion des occupants illégaux, en leur proposant souvent une rémunération pour éviter la longue procédure légale, avant de revendre le bien en engrangeant un bénéfice conséquent. "Cette décote de 50%, c’est le prix de la remise en état. Souvent, les occupants ravagent la maison, et c’est peu de le dire", nous explique Yann Collet, le dirigeant de l’entreprise.

Autrement, pour éviter d’en arriver là, certains propriétaires prennent les devants, en louant leur logement vacant à prix cassé. "C’est très avantageux, témoigne Sophie, qui paye 200 euros par mois pour un 60 mètres carrés à Nantes. Comme je sortais d’une situation un petit peu compliquée, ça m’a permis de me refaire, comme on dit." Son statut n’est pas celui de locataire, mais de résidente temporaire. Ce qui signifie qu'elle ne pourra pas rester plus d’un an et demi dans cet appartement. Et que le propriétaire peut lui demander de partir à tout moment, dans un délai d’un mois maximum.