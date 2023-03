VIDÉO - "Impossible d'avoir un acte de naissance" : la ville de Lille paralysée par une cyberattaque

Ces hackers ont déjà piraté des centaines d’entreprises, de mairies et d’hôpitaux. Ils vendent les données aux plus offrants : quatre dollars pour acheter le dossier médical d’un patient, par exemple. À Lille, les conséquences sont nombreuses. L’entrée du zoo a été gratuite depuis quelque temps, parce que la billetterie ne fonctionnait plus, tout comme le palais des Beaux-Arts. Et puis dans les mairies, les services sont touchés. "Il me faut à tout prix un acte de naissance pour ma fille qui est née à Lille, ils ne peuvent pas me le délivrer parce qu'ils n'ont pas accès à leurs serveurs informatiques, témoigne une femme.