VIDÉO - "Inadmissible !" : colère contre une route très abimée des Yvelines

Sur les images du 13H de TF1 visibles en tête de cet article, une route reliant deux villages et leurs 5000 habitants est parsemée d'embûches. La chaussée s'est affaissée et est désormais criblée de nids-de-poule de plus de dix centimètres de profondeur. Laura Vauquier, qui emprunte cette route de la Chartre tous les jours pour aller travailler, est obligée de réduire sa vitesse. "On essaie de slalomer. De temps, ils rebouchent les trous, mais ils réapparaissent", assure-t-elle.

Résultat : il n'est plus possible de rouler à plus de 20 km/h. "C'est inadmissible. Ici, on abime nos véhicules. Ce n'est plus possible", poursuit un professionnel au volant de son camion.