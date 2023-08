VIDÉO - "Ce n'est quand même pas moi qui ai mis le feu" : colère à Saint-André contre des habitants négligents

Depuis trois jours, Pierre est en colère. Pour lui, c’est le terrain de son voisin, une forêt non entretenue, qui a mené les flammes aux portes de sa propriété à Argelès (Pyrénées-Orientales). "Devant, il y a ma propriété. Dans ce hangar, il y a 40 bottes de foin. Si mon foin brûle, il n’y a plus rien", peste-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Heureusement, sa maison est intacte. Un mois plus tôt, il avait, lui, débroussaillé le bord de son terrain. "Tout le long, ça n’a pas été brûlé. Ça a été nettoyé. Donc le feu ralentit", poursuit Pierre.

Lundi, un important incendie affectant les communes d'Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède s'est déclaré, brûlant environ 500 hectares. Le brasier, qui a pu être fixé et stabilisé durant la nuit, a provoqué l'évacuation de plus de 3000 personnes et détruit un camping et une trentaine de maisons.