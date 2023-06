VIDÉO - Incendies : les pilotes bombardiers d’eau se préparent aux combats de l'été

Avantage de l’hélicoptère, il peut se recharger en eau presque n’importe où, dans un étang, une citerne ou encore une carrière. "C’est le premier à intervenir parce que c’est le plus rapide. Nous, on va être employés sur de la défense d’habitation, sur de la saute de feu, sur des objectifs plus particuliers", poursuit Mathieu Dussart, pilote d’hélicoptère.