Incivilités : la drôle d'affichette d'une boulangère agacée par les clients au téléphone

Au quotidien, de nombreux comportements nous agacent. Une responsable de boulangerie rencontrée par TF1 a décidé d'agir, avec une affichette, contre ceux qui continuent de parler au téléphone lorsqu'ils arrivent à la caisse.

Elle en avait marre de voir ses clients ne pas l'écouter, le nez penché sur leur téléphone. Alors cette responsable de boulangerie a agi : elle a placardé une affichette sur la vitrine de son magasin d'Issy-les-Moulineaux : "Afin de ne pas vous déranger, dorénavant, nous vous laisserons terminer vos conversations téléphoniques avant de vous servir", lit-elle face à notre caméra dans le reportage ci-dessus. "Le midi, c'est un peu compliqué, les gens au téléphone ne sont pas très attentifs et il y a des soucis entre thon, saumon..., derrière on ne met pas forcément le bon produit, et arrivés chez eux, ça ne va pas", explique-t-elle ensuite.

Une affichette qui fait mouche auprès des clients interrogés par notre équipe. "Je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est juste qu'on est tellement obnubilés par nos appareils qu'on ne fait plus attention", réagit une jeune femme. "Il y a un cadre pour passer ses appels, je pense que c'est normal, quand on arrive à une caisse ou un service, de mettre sur pause tout simplement", estime un autre.

Des petites attitudes qui agacent de nombreux Français, comme le montre la suite de notre reportage, consacré à ces incivilités qui polluent le quotidien. En particulier dans les transports, où huit personnes sur dix interrogées en Île-de-France se disent gênées par les impolitesses, et où une campagne d'affichage humoristique a récemment été lancée contre ceux qui parlent fort au téléphone.