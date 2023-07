VIDÉO - "Révoltant !" : la colère d'un centre Emmaüs transformé chaque week-end en dépôt d'ordures

"Ça, ça n'a rien à faire chez nous, ce n'est ni réutilisable, ni revendable." Tous les mardis matins, Max Vialaret, président du site Emmaüs du Lauragais-Castelnaudary, assiste au même spectacle à la réouverture du dépôt : des tas de vêtements à même le sol ou dans des sacs éventrés, des meubles cassés, inutilisables. "L'assise est là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part de l'amener, nous, à la déchetterie ? C'est tout ce qu'on va faire", peste-t-il en montrant un fauteuil en bois sur lequel personne ne pourra plus s'asseoir. Un peu plus loin, un étendoir à linge complètement rouillé et disloqué. "C'est bien plus facile pour les gens de le laisser là incognito que de prendre le temps d'aller à l'espace écologique pour faire du tri", déplore Max Vialaret.

Parfois, les salariés et bénévoles de l'association trouvent même des ordures ou des immondices au milieu des dons : "Nous, on n'est pas là pour faire les poubelles. On est là pour trier du linge ou rénover des meubles, et pouvoir les revendre pour faire vivre l'association, tout simplement, souligne l'une des membres, en plein travail au milieu des déchets. Bien sûr que c'est révoltant, parce que ça n'a aucun intérêt de faire ça".