VIDÉO - "Incompréhensible" : six mois après le séisme, l'attente interminable des sinistrés des Deux-Sèvres

Le 16 juin 2023, un séisme causait d'importants dégâts dans plusieurs communes des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime. Dans près de 200 communes touchées par le tremblement de terre, les élus attendent toujours que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. Ils confient leur désarroi à TF1.

Il suffit de se promener à La Rochénard pour apercevoir les fissures. La commune des Deux-Sèvres a été touchée, comme tant d'autres, par le séisme du 16 juin 2023. Partout, des maisons ont été fragilisées. Chez Marlène, c'est la poutre du salon qui menace de se fendre, elle se sent abandonnée : "Le plus gros dégât, c'est la poutre centrale qui tient l'étage de la maison, on est en danger, mais aussi c'est très anxiogène. Cette situation, on peut la comprendre une semaine, deux semaines, un mois... Mais six mois plus tard, non, c'est incompréhensible."

Les assurances refusent d'intervenir, car l'État n'a toujours pas reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune. Un quart des habitants ont pourtant vu leurs maisons endommagées, tous sont dans la même impasse. "Aucune nouvelle. On est désemparés", témoigne un riverain. Dans les Deux-Sèvres, six communes ont obtenu la reconnaissance, mais plus de 160 restent dans l'attente. "On se demande comment ils ont choisi", s'étonne une voisine.

Les maires ont alerté l’État à plusieurs reprises, mais ils se sentent démunis. "On ne comprend pas trop la façon dont ça fonctionne, déplore Annick Bamberger, maire de La Rochénard. Dans certains départements comme la Charente-Maritime ou en Vendée, il y a eu pas mal de reconnaissances, alors que certaines communes étaient beaucoup plus loin de l'épicentre."

Plusieurs élus dénoncent un manque de respect, d'autant que le gouvernement avait promis d'agir vite. "Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. La procédure, qui devait être accélérée, ne l'est pas", constate Olivier Poiraud, maire de Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres). Après le traumatisme, c'est l'impatience qui s'installe dans ces communes. Les habitants veulent réparer leurs maisons et aller de l'avant. Au lieu de ça, certains craignent qu'un nouveau séisme fasse encore plus de dégâts.