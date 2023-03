VIDÉO - Flambée des prix : ces supermarchés qui posent des antivols sur la nourriture

Les systèmes de sécurité sont nombreux. Un fabricant d'antivols que notre équipe rencontre à Châteauroux a vu ses commandes doubler en un an. Il y a quelques années, il ne produisait pas d'antivol sur les produits alimentaires. Actuellement, cela représente 10% de son chiffre d'affaires. Pour lui, ces dispositifs ont une vertu pédagogique. "Quand je mets un accessoire sur mon café qui est le plus volé, je dis à mon client, que je veux garder comme client, 's'il te plaît celui-là, faut pas me le voler', explique-t-il. C'est le coup du radar au bord de la route. Il y a un radar, je fais attention, je ralentis".

Contacté par l'AFP ce vendredi, le porte-parole de Système U minimise toutefois le phénomène des vols de nourriture. "Chez nous - on a quand même 1.600 magasins - il n'y a pas d'explosion des vols à l'étalage", affirme Thierry Desouches. Ces vols "restent des exceptions et laisser penser que ces exceptions sont la norme est dangereux", estime-t-il, soulignant que dans le réseau de Système U, les principaux vols restent ceux d'alcools et de jeux vidéo. Au début du mois sur Franceinfo, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, avait lui aussi qualifié le phénomène de "marginal", jugeant que le vol à l'étalage "n'est pas un sujet".

"Je ne vois pas forcément plus de gens voler qu'avant, mais les vols concernent davantage de l'alimentaire", indique de son côté ce vendredi à l'AFP la responsable d'un grand centre Leclerc dans le Nord, qui dit n'avoir "jamais vu autant de vols sur l'alimentaire", surtout des produits frais comme la viande et le poisson. Dans son supermarché, il a été "envisagé de mettre les steaks hachés sous boîte comme on le fait pour le caviar. Mais c'est beaucoup trop cher", selon elle. Le magasin s'est donc rabattu sur des étiquettes antivols.