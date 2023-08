VIDÉO - Lancer de tongs : les images du drôle de championnat du monde à Lacanau

Tout est contrôlé et réglementé. "La marque jaune sous la tong, c’est pour montrer qu’elle est bien homologuée et qu’elle fait moins de 225 grammes et si elle n’a pas la marque jaune, elle ne pourra pas être lancée, elle ne pourra pas être reçue", explique Sarah, une bénévole du championnat.

La tong lancée doit être assez souple. Les modèles en bois et en liège sont disqualifiés. Les 60 équipes lancent cinq fois. Elles sont composées d’un lanceur et d’un rattrapeur. Les tirs sont mesurés au centimètre près. L’objectif est de lancer le plus loin possible et de peut-être battre les records absolus : 39,56 mètres pour les adultes et 32 mètres pour les enfants.