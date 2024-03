Bonne nouvelle : jardiner est bon pour le moral

Selon une étude de l’Université de Floride, le jardinage procure du bien-être. Il y a moins de stress et d'anxiété quand on a les mains dans la terre. Les chercheurs encouragent même les municipalités à développer les jardins partagés.

Une étude américaine, publiée dans le Plos one et menée par des chercheurs de l'Université de Floride, montre que la pratique régulière du jardinage calme l'anxiété et diminue le risque de dépression.

Pour Jean-Pierre, spécialiste des légumes de saison, sur les hauteurs de Marseille, sollicité par TF1 dans le sujet en tête de cet article, pas de doute : en jardinant, "on est content d'être heureux". C'est du Pagnol dans le texte, mais Coubertin n'aurait sans doute pas dit mieux. Pour la simple et bonne raison que planter et tailler, c'est aussi du sport.

Le jardinage, c'est bon pour le bien-être mental et physique, selon les conclusions des chercheurs. Mais pas besoin d'avoir fait d'études pour simplement y prendre plaisir pour s'épanouir. En somme, nous aussi, pour fleurir.