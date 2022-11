VIDÉO - La belle surprise de l’armée à un ado qui lui a envoyé 900 cartes pour Noël

Une surprise exceptionnelle attend Raphaël, 13 ans. Il est accueilli par l’armée de l’air à Perpignan. Sourire intimidé, mais joie immense pour ce collégien de quatrième. L’armée de l’air a affrété un avion spécialement pour lui : direction la base d’Avord à 600 kilomètres de là. "Je suis très heureux d’être avec eux et de faire un vol dans cet avion. Ça me donne encore plus envie d’être dans l’armée de l’air et dans le ciel", sourit le jeune garçon, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.