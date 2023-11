VIDÉO - La vie dans le noir : les Français privés d'électricité s'organisent tant bien que mal après la tempête

"Les principales difficultés, c’est d’arriver à localiser les pannes en temps et en heure, mais surtout à rétablir le courant le plus vite possible. On met tout en œuvre pour accomplir notre mission de service public", indique Benjamin Noury, responsable d’équipe des travaux sous haute tension. Juste avant de devoir, l’électricité de ce lieu-dit à peine rétablie, déjà partir sur la prochaine intervention. "Grâce à l’action des agents d’Enedis et des services de secours, la situation s’améliore", affirme, de son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Au total, 62 % des foyers impactés par la tempête Ciarán ont été réalimentés.