VIDÉO - La vraie vie des HPI : Louis, en terminale à 14 ans, raconte son parcours

Autre HPI qui témoigne auprès de TF1, Aaron, 24 ans, qui fait de la prévention sur les réseaux sociaux. Dans le monde du travail, sa précocité aurait pu être un atout, mais le fait d'être plus rapide que les autres n'est pas accepté. "Les gens pensent que tu as bâclé premièrement, puis ils se rendent compte que c'est un travail qui est nickel, raconte-t-il. Mais du coup, tu n'as plus rien à faire, donc qu'est-ce que tu fais ? On pense que tu n'as pas envie...".

"Beaucoup de personnes viennent me consulter, car elles rencontrent des difficultés, au niveau relationnel, avec leurs collègues ou leur hiérarchie, confirmait l'an dernier Sandrine Belmont, autrice du livre "HPI : qui sont-ils vraiment ?", dans une interview publiée sur notre site. Cela pose un problème à partir du moment où leur spécificité n'est pas respectée, où on leur donne des injonctions sans leur expliquer les tenants et les aboutissants des tâches qu'elles doivent accomplir, poursuivait-elle. Dans ce cas, la situation leur paraît injuste et absurde et elles risquent de s'y opposer".

Aujourd'hui, le diagnostic HPI coûte près de 400 euros et n'est pas pris en charge par la sécurité sociale.