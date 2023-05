VIDÉO - "Le bruit des avions traverse le double vitrage" : l'exaspération des riverains d'aéroport

À 17 kilomètres de Roissy-Charles-de-Gaulle, Françoise Brochot se pensait épargnée par les nuisances sonores des avions qui survolent sa maison de Soisy-sous-Montmorency, dans le Val-d'Oise. Pourtant, "quand j'ouvre ma fenêtre le matin quand je me lève, j'ai des avions, et quand je me couche le soir et que je ferme mes volets, j'ai des avions", déplore cette riveraine dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Depuis le jardin de son pavillon, elle voit les vols fendre le ciel.

Pour elle, la situation est de plus en plus difficile à supporter. "Même à l'intérieur de la maison, on s'aperçoit que la fréquence des avions traverse le double vitrage", pointe la présidente de l'Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (ADVOCNAR). À la clé, "difficulté à trouver le sommeil, obligation de mettre des boules Quies, somnifères, plusieurs réveils dans la nuit, et finalement au réveil le matin, on n'est pas reposé", cingle-t-elle.