Complexe religieux controversé en Ardèche : une fleur protégée stoppe le chantier

La préfecture a dans un premier temps suspendu les travaux en octobre 2020, alors que le projet de la FMND prévoyait encore la création d'un bâtiment d'accueil et d'une chapelle pouvant recevoir 3500 personnes. L'évêque a refusé de donner son accord à ce dernier édifice, au nom de "l'aspect démesuré du projet". Les travaux, finalement validés par la justice administrative et la préfecture, ont repris en octobre dernier, donnant lieu à un face-à-face musclé entre les opposants, qui se sont notamment enchaînés aux pelleteuses, et les religieux qui ont parfois fait usage de leur corps pour les repousser.