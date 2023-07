REPORTAGE - "Le temps tourne" : recherches tous azimuts pour tenter de retrouver le petit Émile

Encore très optimiste dimanche, le maire de la commune se montre plus anxieux ce lundi. "Tout ce qui pouvait être fait a été fait, c'est pour ça qu'on est passé d'un espoir à retrouver Emile, à l'angoisse", explique François Balique, maire de la commune du Vernet. Et de poursuivre : "On est angoissés parce qu'on sait qu'il a une capacité comme un petit enfant de deux ans et demi de résistance. S'il n'y a pas à manger et à boire, le froid de la nuit, ça fait deux nuits qu'il passe dehors.