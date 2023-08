VIDÉO - Les Français râlent-ils moins lorsqu'ils sont en vacances ?

Il est écrit partout qu'en vacances, la vie serait plus douce, plus belle. Et quand on vous interroge, c’est unanime, vous affirmez râler moins. Pourtant, soudainement, quand la pluie vous met à l’épreuve, vous râlez. Nous, les Français, râlerions 15 à 30 fois par jour. Qu’en est-il à la mer, au mois d’août ? Nous vous avons observé aux Sables-d'Olonne (Vendée).